Ponte dos Ingleses: veja imagens do projeto que deverá ser realizado

Prefeitura irá licitar projeto apresentado em 2019. Obra é objeto de conflito com o Estado

Objeto do mais recente atrito entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado, a Ponte dos Ingleses deverá ter o projeto de restauração tocado pela gestão José Sarto (PDT). O prefeito afirmou que "não pode deixar que vire mais um Acquario", em referência à obra há anos parada, também na Praia de Iracema. Ao O POVO, o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) disse que será licitado o projeto de autoria dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce De Leon.

Ponte dos Ingleses: confira imagens do projeto de restauração



Imagem do projeto de recuperação da Ponte dos Ingleses Crédito: REPRODUÇÃO

Encomendado pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), o projeto foi apresentado em outubro de 2019. Segundo Élcio, será "seguido à risca". A estimativa é de que custe de R$ 8 milhões a R$ 10 milhões.

A Ponte dos Ingleses está interditada desde 2018 devido a perigo estrutural apresentado pelas vigas comprometidas. Em 2019, o projeto arquitetônico e de reparo foi divulgado pelo Governo do Ceará. Apesar de ser de responsabilidade estadual, a Prefeitura de Fortaleza assinou um acordo para participar da restauração da ponte.

A primeira intervenção, após a retirada dos pisos e demolição de estruturas, foi iniciada em janeiro de 2021 e foi feita pela Prefeitura, que ficou responsável pela recuperação estrutural.

Apesar da previsão de fim da fase para julho do mesmo ano, os trabalhos continuaram até 2022. De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura, Samuel Dias, a obra era complexa por ser uma estrutura off-shore, ou seja, dentro do mar.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) realizou a recuperação da fundação da ponte, como pilares e vigas. Foram utilizados cerca de R$ 4 milhões para a obra. Samuel afirma que a Seinf finalizou o trabalho e liberou o local para as intervenções que deveriam ser realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Em nota, a SOP argumentou que a administração municipal "não cumpriu o acordo" para a reconstrução da ponte e haveria risco até de desabamento. O laudo que temos é que ela não suporta”, afirmou o governador Elmano de Freitas (PT).