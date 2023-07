Deputado ligado a RC acusa PT e Elmano de trabalharem para enfraquecer PDT

Cláudio Pinho, parlamentar do PDT, afirmou que embora o PT tenha o governo do Estado na mão, não conseguirá o que quer

O deputado estadual (PDT) Cláudio Pinho acusou o PT de realizar um trabalho para dividir o PDT. “O PT é um partido que trabalha pela divisão do PDT para enfraquecer o partido e levar ao PT ter um crescimento e tentar fazer a hegemonia política no Estado do Ceará”, disse.

O parlamentar fez a declaração nesta segunda-feira, 17, no episódio 244 do podcast Jogo Político, do O POVO, e atribuiu os problemas extra-partidários que influenciaram diretamente dentro do PDT para diminuir o partido a divergências políticas com interesses.

“Se o PDT continuar unido e forte ele (PT) não conseguirá (dividir). Embora tenha o governo na mão, ele não conseguirá fazer o que ele quer. Porque se a gente for analisar, não tem projeto, o projeto é de estar no poder”, afirmou.

Cláudio Pinho disse que foram criadas secretarias para alocar partidos dentro da base, o que definiu como uma forma de “comprar partido”.



“Quando não se tem projeto para a cidade de Fortaleza e o Estado do Ceará, você fica nessa questão de troca de cargos por apoio. O PDT é maior do que isso e tem projeto para o Estado”, declarou.



Izolda candidata "a serviço de alguém"



Relembrando quando houve o rompimento entre as siglas do PT e PDT nas eleições de 2022, Cláudio afirmou que a ex-governadora Izolda Cela (sem partido) foi colocada como opção a mando de outra pessoa.

“A ex-governadora Izolda não queria nem participar daquele jogo (eleições) e de repente ela se transforma em candidata, a serviço de alguém. Queriam rifar o PDT no poder”, disse.

O parlamentar descreveu que o maior problemas dessa crise após as eleições foi quando o governador Elmano de Freitas (PT) conversou com representantes do PDT. De acordo com o deputado, Roberto Cláudio disse não ter condições de apoiar o petista e o PDT municipal ficará em oposição, pois o PT nunca apoiou a sigla em Fortaleza.

Ele também falou que Elmano teve uma conversa com o então presidente do PDT no Ceará, André Figueiredo (PDT), mas a partir do episódio nunca mais o atendeu. “Depois não atende mais o presidente do partido, convida três deputados para fazer parte do seu secretariado. Então, aí ele mostrou que não quer conversa com o PDT”, disse.

Em tom mais duro, Cláudio afirma que o governador quer “dividir, esfacelar o partido para o PDT ficar menor e facilitar a vida do PT”. “O governador conversa com quem ele quer”, completou.