Pinho não descarta concorrer à prefeitura de São Gonçalo: "Colocar a cidade no progresso"

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) afirmou nesta segunda-feira, 17, que não irá correr da disputa pela prefeitura de São Gonçalo do Amarante. “Se for necessário, em um momento oportuno, eu poderei ser candidato à prefeitura. Descarto de maneira nenhuma concorrer à eleição”, disse.

O ex-prefeito falou no episódio 244 do podcast Jogo Político, do O POVO, e declarou que sua candidatura seria para tentar colocar a cidade "novamente no progresso", desenvolvimento e para que “as pessoas possam viver felizes”.

Cláudio Pinho foi eleito prefeito de São Gonçalo do Amarante em 2012 e reeleito em 2016. “Eu sou muito devedor ao povo de São Gonçalo por me ajudar, primeiro a criar os meu filhos, e é de lá que eu tiro sustento da minha família, e depois ter me dado a oportunidade de entrar na política e realizar o meu sonho”, declarou.

Ele criticou as gestões posteriores à sua saída, afirmando que os projetos feitos por ele para melhorar a vida das pessoas "estão sendo destruídas".

Apesar de colocar seu nome à disposição para uma possível candidatura à prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Cláudio diz estar contente com seu trabalho na Assembleia Legislativa do Ceará.

“Se eu chegasse aqui e dissesse pra vocês que eu não estou satisfeito na Assembleia, eu seria um mentiroso. Estou gostando do trabalho na Assembleia, ainda que achando que poderíamos produzir mais”, completou.