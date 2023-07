Ponte dos Ingleses: vistoria técnica da SOP constatou erros na obra realizada pela Prefeitura

Em uma vistoria técnica feita por engenheiros civis da Secretaria de Obras Públicas (SOP), órgão do Governo do Estado responsável pela reforma da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, foram constatados erros na estrutura de concreto feita pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo o estudo, as falhas impossibilitaram a continuação da obra por parte do Estado.

A Ponte dos Ingleses voltou a ser mencionada pela Prefeitura de Fortaleza nesta quarta-feira, 26, quando o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que o poder municipal assumirá o restante da obra, que estava sob responsabilidade do Estado.

Leia Mais Ponte dos Ingleses: mesmo com licitação, obras não têm prazo para serem retomadas

Élcio cobra Governo do Ceará por obras no Acquario, Ponte dos Ingleses e edifício São Pedro

Iphan inicia tombamento federal da Ponte do Poço da Draga e Ponte dos Ingleses

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Prefeitura, a decisão foi tomada “após um ano e meio de espera pela execução do projeto por parte do Governo do Estado, que agora alegou a indisponibilidade orçamentária para a realização das obras”, conforme nota. A alegação do Estado teria sido feita durante audiência com o Ministério Público do Ceará (MPCE), em junho.

No entanto, o governo estadual afirma que o resultado da vistoria técnica é o motivo para que as obras não continuem. “Nós fizemos um laudo do restauro da ponte, do que a Prefeitura ficou responsável por realizar, que é a garantia da infraestrutura para que ela suportasse a obra em cima. E o laudo que temos é que ela não suporta”, afirmou o governador Elmano de Freitas (PT).

O POVO teve acesso à vistoria técnica assinada pelos engenheiros da SOP José Marcondes dos Santos Caldas e Bertran Alves Rolim, e pelo superintendente Quintino Vieira Neto. A vistoria foi feita no dia 18 de julho de 2023, cerca de um ano e meio após o fim da requalificação entregue pela Prefeitura.

Conforme termo de cooperação assinado pelos poderes municipal e estadual em 2021, a Prefeitura de Fortaleza ficaria responsável pela recuperação das vigas e da estrutura de concreto da ponte. Essa parte da obra foi finalizada em janeiro de 2022.

No estudo, os engenheiros responsáveis constataram que a obra não foi feita conforme o projeto. O reforço na estrutura antiga da ponte deveria ser construído até alcançar “um metro abaixo da linha da menor maré ou um metro abaixo da linha da faixa de areia”, o que não ocorreu, confome o documento.

Essa especificação seria importante para que a estrutura suportasse o piso de concreto que seria construído pelo Estado, bem como os guarda-corpos de proteção e os quiosques.

A conclusão do documento afirma que “a aplicação do sobrepeso previsto em projeto deve acarretar em colapso da estrutura” e considera “inexequível a execução do projeto que cabe ao Governo do Estado”.

O POVO pediu informações sobre a audiência realizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) com representantes da Prefeitura de do Governo do Estado e aguarda retorno. A matéria será atualizada com a resposta do órgão. (Colaborou João Paulo Biage)