Ponte dos Ingleses: secretário de Fortaleza diz que laudo do Governo é "irresponsável"

O secretário de infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, se manifestou após o Governo do Estado informar que uma vistoria técnica constatou erros na estrutura da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, feita pelo Município. Em entrevista a rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 26, o representante classificou laudo estadual como "irresponsável" e "sem nenhuma base técnica".

Equipamento público está interditado há cinco anos e tem obras paralisadas desde 2022. O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou hoje que o poder municipal assumirá o restante da reforma, que até então era de responsabilidade do governo estadual.

Ponte dos Ingleses: Governo diz que Prefeitura não cumpriu acordo e que obra pode desabar; LEIA



Gestor destacou que iniciativa foi tomada mediante a demora da execução do projeto pelo Estado. Em contrapartida, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), rebateu a informação dizendo que o motivo para que as obras não continuem seria na verdade uma vistoria técnica feita pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), que constatou erros na estrutura de concreto da ponte, feita pelo Município.

Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), falou sobre a informação dada pelo Estado hoje. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o gestor criticou posicionamento do Governo

"Nós estamos há um ano e meio mandando ofício, pedindo informações ao Governo do Estado com relação aos próximos passos que eles vão tomar com relação a ponte. Tenho cinco ofícios enviados e não respondidos (...) Precisou o Ministério Público chamar o Governo do Estado para uma reunião junto com a Prefeitura pra dizerem textualmente que não tinha um orçamento para fazer a obra", alegou.

Representante ainda destacou que o laudo não está assinado pelo Corpo de Bombeiros.

"Um laudo irresponsável, né? Sem nenhuma base técnica. Eu dei uma olhada não é nem um laudo, né? É uma vistoria que foi feita cheia de vários erros técnicos, nós vamos responder a tempo todas as alegações que estão sendo feitas lá. Mas o que eu posso garantir para o cidadão de Fortaleza é que não há nenhum problema técnico na ponte, que ela vai ser concluída agora pela Prefeitura de Fortaleza", afirmou.

Samuel também informou que a Prefeitura já tomou "posse da ponte formalmente" e que seguirá com as obras no equipamento dentro de um prazo de seis meses. Previsão é que reforma seja concluída em no máximo 18 meses, mas Município vai tentar adiantar entrega para o segundo semestre de 2024.