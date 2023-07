Líder de Elmano diz que Élcio "deve tudo a Camilo" e "nunca foi nada na politica"

O líder do governo Elmano de Freitas na Assembleia Legislativa, deputado Romeu Aldigueri (PDT), reagiu às falas do vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), que mais cedo nesta quinta-feira, 27, disse à rádio O POVO CBN que Elmano está levando a relação com Sarto “pelo fígado”, sob orientação do ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Aldigueri disse que faltaria “coerência e lealdade” da parte de Élcio, por já ter sido chefe de gabinete de Camilo e secretário-chefe da Casa Civil, entre os anos de 2015 a 2020. “O vice-prefeito que nunca foi candidato e nunca foi nada na política. Ele foi chefe da Casa Civil. Todos os programas (da gestão) passaram por ele, ele fez parte disso. Ele teve seis anos para resolver e por que não resolveu? É cuspir no prato que comeu”, disse.

Leia Mais Ponte dos Ingleses: veja imagens do projeto que deverá ser realizado

Ponte dos Ingleses: Líder de Elmano diz que Prefeitura armou "picadeiro" e faz politicagem

Ponte dos Ingleses tem previsão de custar até R$ 10 milhões, com entrega em julho/2024

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O deputado criticou as colocações por considerar que o grupo “deve tudo ao senador Camilo”. Sarto deve se encontrar com Elmano em agosto e a ponte deve ser um dos assuntos do encontro. Aldigueri adianta que o prefeito poderá também apresentar “novos projetos” e que Elmano quer ter uma boa relação institucional.

O novo capítulo da tensão entre governo e prefeitura vem após decisão do prefeito José Sarto (PDT) de assumir a responsabilidade pela reforma da Ponte dos Ingleses. Acordo prévio previa que o Palácio da Abolição desse continuidade à segunda etapa das obras de requalificação do espaço, o que não aconteceu, segundo a gestão estadual, por falhas e risco de desabamento da estrutura após intervenção feita pelo município. Tudo foi apontado em laudo cujo conteúdo é rechaçado pela administração de Sarto.