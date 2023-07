Ponte dos Ingleses: Líder de Elmano diz que Prefeitura armou "picadeiro" e faz politicagem

Líder do Governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (PDT), disse lamentar o que chamou de “picadeiro” que, segundo ele, a Prefeitura de Fortaleza teria feito ao expor publicamente o imbróglio nas obras da Ponte dos Ingleses. O parlamentar afirma que a gestão municipal recebeu ofício dos trâmites internos após os resultados de laudo técnico na obra, mas preferiu “ir para a ponte fazer vídeo e chamar a imprensa”. Aldigueri é do PDT, mesmo partido do prefeito José Sarto.

Na última quarta-feira, 26, Sarto anunciou, nas proximidades da ponte e junto de aliados, que o município iria finalizar a estrutura. O prefeito afirmou que foi comunicado, “que o Estado não iria fazer a obra". A Prefeitura destacou que a decisão aconteceu após um ano e meio de espera pela execução do projeto de reforma do local por parte do Governo do Estado. No entanto, a gestão estadual teria alegado indisponibilidade orçamentária para a realização das obras.



A informação é contestada por Aldigueri. O deputado aponta que a obra já está licitada, além de citar que o Estado tem o valor e usou como exemplo investimentos milionários em obras na Capital, como o Hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e na região do Parque do Cocó. O deputado afirma que a gestão municipal tenta antecipar o debate político das eleições municipais e faz “politicagem pela impopularidade” .

“O governador Elmano está preocupado em governar e Fortaleza está incluída nas políticas públicas. Ele não está preocupado com a disputa municipal, ele não é candidato a nada”, afirmou ao O POVO.

Segundo ele, o Governo não terminou a obra por “responsabilidade com a população”, diante do resultado da vistoria técnica que constatou erros na estrutura da obra. O deputado afirmou que “não tem segurança técnica” para que a obra receba as intervenções na parte superior, encargo do Estado no acordo firmado entre as partes antes do conflito.

“Não tem segurança técnica. Uma nota de três parágrafos para refutar um laudo técnico de 15 páginas que atesta, mostra, que o projeto deles não tem base. As fotografias mostram isso”, ressalta ao mencionar as condições dos pilares. A estrutura, segundo ele, não aguentaria toneladas de invenções para colocar o piso e o trânsito dos pedestres posteriormente.

“São (necessários) R$ 10 milhões para a ponte. Seria irresponsabilidade começar uma obra com um laudo que diz que a parte da maré está corroído”, complementa. Aldigueri afirma que o governo tentou mediar a questão por meio de trâmites internos ao oficializar a Secretaria de Infraestrutura (Seinf), ao apresentar o laudo, mas não houve retorno até o momento.

Sobre Élcio: "Deve tudo ao senador Camilo"

O deputado também reagiu às falas do vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), que mais cedo nesta quinta-feira, 27, disse à rádio O POVO CBN que Elmano está levando a relação com Sarto “pelo fígado”, sob orientação do ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Aldigueri disse que faltaria “coerência e lealdade” da parte de Élcio por já ter sido chefe de gabinete de Camilo e secretário-chefe da Casa Civil, entre os anos de 2015 a 2020. “O vice-prefeito que nunca foi candidato e nunca foi nada na política Ele foi chefe da Casa Civil. Todos os programas (da gestão) passaram por ele, ele fez parte disso. Ele teve seis anos para resolver e por que não resolveu? É cuspir no prato que comeu”, disse.

O deputado criticou as colocações por considerar que o grupo “deve tudo ao senador Camilo”. Sarto deve se encontrar com Elmano em agosto e a ponte deve ser um dos assuntos do encontro. Aldigueri adianta que o prefeito poderá também apresentar “novos projetos” e que Elmano quer ter uma boa relação institucional.

Prefeitura vai responder oficio do Governo

O POVO entrou em contato com a SEINF para saber o trâmite do ofício enviado pelo Governo. Segundo a pasta, o documento só foi enviado à secretaria após o anúncio que a prefeitura iria assumir a obra, no fim da manhã da quarta-feira, 26.

A pasta, conforme ofício enviado à Superintendência de Obras Públicas (SOP), avisa ao Estado que assumirá a finalização da ponte. Esse seria o sexto documento que a SEINF direcionou ao Governo, todos, segundo a pasta, sem retorno.