PT Ceará faz balanço dos seis meses de Lula e Elmano e projeta 2024

Encontro contou com a presença do governador Elmano de Freitas e outras lideranças e parlamentares petistas; Tendência é de que o partido tenha candidato em Fortaleza.

O diretório estadual do PT Ceará se reuniu no sábado, 22, em Fortaleza, para realizar balanço da gestão do governador Elmano de Freitas (PT) e articular os rumos do partido para as eleições de 2024 no Estado. Entre os presentes estiveram Elmano, a senadora Augusta Brito (PT), o deputado federal José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados e o presidente estadual do PT, Antônio Filho, o Conin.

De acordo com Guimarães, a reunião foi de “muita conversa e fortalecimento” com destaque para a "articulação" sobre os rumos do partido em 2024. "Bom debate sobre os balanço dos governos Lula e Elmano ⁦e preparação do PT para as eleições de 2024", escreveu Guimarães em publicação no Twitter.

O deputado é um dos principais entusiastas da tese de que o PT tenha candidatura própria em Fortaleza, no ano que vem. Nesta semana, ele deu uma declaração importante ao afirmar que o nome indicado em 2024 deveria representar uma “nova experiência” para o eleitor da Capital, dando margem ainda para interpretação de que o eventual candidato poderia ser alguém que ainda não está filiado.

“Se depender de mim, o PT terá candidatura própria a prefeito de Fortaleza. Evidentemente quem vai ser, o critério para mim é ser petista, acho que o eleitor de Fortaleza está precisando de uma experiência nova, um nome novo que seja capaz de aglutinar um amplo espectro de forças. Quem vai ser, na hora certa (será definido). O PT é um partido muito democrático, que tem vários nomes, nomes que poderão entrar no PT, nomes que já são do PT ", disse o parlamentar no último dia 19.

Bom debate sobre as balanço dos governos ⁦@LulaOficial⁩ e ⁦@elmanooficial⁩ e preparação do PT para as eleições de 2024. pic.twitter.com/Gq3c9FLdHV — José Guimarães (@guimaraes13PT) July 22, 2023

A fala dá margem a uma possível candidatura do deputado estadual Evandro Leitão, hoje no PDT, ou da secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (sem partido). Pode ser também um indicativo de que a legenda pode investir em nomes já cotados internamente como os deputados estaduais, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar.

Larissa já declarou publicamente estar disposta a assumir qualquer missão que lhe seja repassada e de que o PT deve se "oxigenar" para as disputas futuras. Ela afirmou que estaria "à disposição do partido para cumprir as missões que me forem dadas".

Caso se confirme a preferência por um novo nome petista, como citou Guimarães, estaria em xeque uma possível candidatura da deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT), que foi a candidata do partido nos dois últimos pleitos na Capital, em 2016 e em 2020, mas sequer chegou ao segundo turno em ambos.



Deodato Ramalho (PT), superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará e aliado de Luizianne, foi na contramão da alegação de Guimarães e disse que "não é tradição do partido pela sua história que alguém, por mais importante que seja, se filie de última hora ao partido para já ganhar uma vaga de disputa eleitoral de um lugar tão importante como é a disputa para prefeito ou prefeita de Fortaleza”, afirmou ao O POVO na última sexta-feira, 21.

O POVO entrou em contato com petistas que estiveram na reunião deste sábado para questioná-los sobre eventuais definições acerca dos rumos na Capital e no Estado e aguarda retorno. A matéria será atualizada caso haja resposta.