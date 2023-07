Passe livre intermunicipal será implantado até o fim do ano, garante Elmano

Elmano comentou ainda as expectativas em torno da vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevista para agosto

Como promessa de campanha eleitoral, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), afirmou que a implantação do Passe Livre Intermunicipal, batizado como "Vai e Vem", deve ocorrer ainda no segundo semestre de 2023. A declaração foi feita durante cerimônia de posse do juiz titular Érico Carvalho Siqueira, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na tarde desta segunda-feira, 24.

“Estamos elaborando a proposta mais detalhadamente e, agora no segundo semestre, a gente deve implementar, estamos fazendo os devidos cálculos porque vamos ter que fazer nos ônibus, mas se não tem no ônibus, a gente tem que fazer nas demais rodagens”, explicou ao O POVO.

O governador acrescentou que, para que a proposta seja concretizada, é necessário que haja um diálogo com o Sindicato dos Ônibus (Sindiônibus), uma vez que alguns coletivos não dispõem da tecnologia necessária para a realização do projeto.

“Tem transporte complementar que não tem a maquininha, tá rolando uma negociação com o Sindiônibus para que, tanto o transporte regular, como o complementar, tivessem. Nós vamos integrar”, disse. “No segundo semestre, em algum momento a gente vai entregar”.

Elmano comentou ainda as expectativas em torno da vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevista para agosto. Ele explicou que, dentre os assuntos que serão discutidos na visita, o principal consiste no anúncio de investimentos do Governo Federal para o Ceará. Entretanto, o chefe do Executivo estadual reforça que tais medidas só serão anunciadas depois da aprovação do novo arcabouço fiscal.

“O que ele vai anunciar efetivamente, eu ainda não tenho informação. Nós temos um conjunto de anúncios de investimentos do Governo Federal para serem anunciados, mas a informação que eu tenho aqui só anuncia após a aprovação do arcabouço fiscal, porque é o arcabouço fiscal que permite ter o volume de recursos necessários para os investimentos”, justificou.

O governador revelou que, nesse ínterim, estará se reunindo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para discutir quais investimentos federais serão disponibilizados para o Estado do Ceará e negociar, detalhadamente, os recursos que foram solicitados ao Governo Federal.

Na última sexta-feira, 21, Elmano comentou a respeito dos investimentos do Ceará no setor da Segurança Pública, afirmando que os recursos disponibilizados já foram utilizados e que pretende solicitar uma quantia a mais.

“Nós já recebemos e já estamos gastando, já gastamos mais da metade e estamos esperando terminar de gastar para poder pedir mais”.

Em abril deste ano, o Estado do Ceará recebeu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em evento de lançamento do Programa Nacional de Segurança e Cidadania (Pronasci II). Na ocasião, Dino entregou ao governo do Estado 17 viaturas e 120 armas. Os veículos devem reforçar a atuação das intituladas “patrulhas Maria da Penha”, com o objetivo de aumentar a segurança das mulheres vítimas de violência que possuem medidas de proteção contra seus agressores.

Com informações de Guilherme Gonsalves