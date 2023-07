O POVO News: assassinato de Marielle Franco está perto de ser desvendado?

A edição também fala sobre a crise no PL e atuação de Camilo Santana no MEC

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 24. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o caso Marielle Franco. A Polícia Federal realizou uma nova Operação para investigar o assassinato da vereadora e do seu motorista, Anderson Gomes, em 2018. O ex-PM, Élcio de Queiroz, apontado como motorista da ação, realizou uma delação premiada afirmando que Ronnie Lessa foi responsável por efetuar os disparos contra Marielle.



Seguindo a mesma linha, a edição comenta o posicionamento da presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann sobre o caso. De acordo com ela, a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Presidência colaborou para que a investigação avançasse. Nesta segunda, a PF prendeu o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, suspeito de esconder provas do crime.

O programa também discute a crise no PL, que puniu mais dois deputados cearenses por votarem em propostas do governo Lula (PT). Após a expulsão do deputado federal cearense Yury do Paredão, grupo de oito deputados do PL será punido com a suspensão de comissões por pelo menos três meses. Entre eles, estão dois parlamentares cearenses: Matheus Noronha (CE) e Junior Mano (CE).

Toda a reação de bolsonaristas ao decreto do presidente Lula que limita o acesso às armas de fogo também será discutido.

A edição conversa com a nova presidente da UNE, Manuella Mirella, que comenta sobre a retomada do Fies e a avalia a gestão do ministro da Educação, Camilo Santana.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Holanda.

