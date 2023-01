Elmano anuncia reunião com Sindiônibus em fevereiro para discutir passe livre intermunicipal

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que está prevista, para este mês de fevereiro, reunião com integrantes do Sindiônibus para discutir questões relacionadas à implementação do passe livre intermunicipal na Região Metropolitana de Fortaleza.

O tema é uma das promessas de campanha do petista e foi batizado de “Vai e Vem” gratuito durante o período eleitoral. Inspirado no modelo de passe livre implementado em Caucaia, o projeto passará também por discussão do impacto financeiro em um grupo de trabalho segundo informou Elmano.

“Nós temos uma reunião sendo marcada com o Sindiônibus, agora no começo de fevereiro, onde vamos iniciar as conversas mais técnicas. E abriremos um grupo de trabalho para fazer a devida discussão financeira para, em seguida, definirmos o cronograma de implementação”, afirmou o governador nesta terça-feira, 31, durante a solenidade de transmissão de cargo do delegado geral da Polícia Civil.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em novembro, após ser eleito, Elmano havia adiantado que a medida seria implantada gradativamente ao longo do primeiro ano de sua gestão. “A gente começa, ou por algum anel (trecho) ou por algum município, ou onde aquelas pessoas têm a passagem mais cara”, detalhou à época ao O POVO.





Tags