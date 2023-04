Passe livre nos ônibus serão implementados ainda este ano, mas sem data definida, diz Elmano

A implementação do passe livre intermunicipal na Região Metropolitana de Fortaleza fazia parta das promessas de campanha do governador

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a implementação do passe livre intermunicipal na Região Metropolitana de Fortaleza será incorporado ainda em 2023, porém não há prazo definido.

Batizado de “Vai e Vem”, a medida é uma das promessas de campanha do petista durante o período eleitoral. Elmano deu as declarações nesta quarta-feira, 5.

Ao ser questionado se a medida será implementada ainda no primeiro semestre de 2023, Elmano afirmou que esteve em reunião com o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, nesta quarta-feira, 5.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nós estamos fazendo os estudos, nós estamos nos reunindo com as empresas. Hoje mesmo teve uma reunião com o presidente do Sindiônibus para que a gente pudesse conversar, nós estamos só pensando em fazer bem inovação então nós não temos ainda a definição do prazo, mas nós implementaremos ainda esse ano”, afirmou o governador.

Inspirado no modelo de passe livre implementado em Caucaia, a proposta havia sido adiantada por Elmano, que afirmou, em novembro do ano passado, que a medida seria implementada durante o primeiro ano de seu governo. (colaborou João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília).



Sobre o assunto Governo vai liberar R$ 150 milhões para ampliar rondas escolares

Camilo e Dino anunciam R$ 150 milhões para segurança de escolas brasileiras

Veja quanto Tasso, Ciro e outros políticos cearenses vão pagar de Taxa do Lixo

Elmano decreta ponto facultativo na Quinta-feira Santa: "Em respeito à fé cristã"

Tags