Deputado acha candidatura do PL a prefeito boa para Wagner: 'Tira dele pecha de bolsonarista'

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil) entende como positiva para Capitão Wagner (União Brasil) a possível candidatura do PL à Prefeitura de Fortaleza, partido que provavelmente será representado pelo deputado federal André Fernandes na corrida eleitoral. Para Danilo, essa candidatura desvincula Wagner do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), algo que foi usado para tentar desgastar o pré-candidato do União Brasil à Prefeitura.

"Inclusive para o Capitão é bom que o PL lance candidato, porque tira dele essa pecha que todo mundo tenta colocar de bolsonarista em cima dele. Na hora que tiver um candidato do PL, o candidato do Bolsonaro vai ser o do PL e não o Wagner", disse Danilo, em entrevista nesta segunda-feira, 24, ao podcast Jogo Político.

"No primeiro turno, quanto mais candidato tiver, melhor. Mais opção a sociedade tem", acrescentou o parlamentar. Ele destacou que, no segundo turno, ocorre o alinhamento entre as forças que constróem alguma identidade entre si.

"No União Brasil nós não temos nenhum candidato melhor que o Wagner", reforçou, destacando que o ex-deputado foi o mais votado na Capital na eleição para governador no ano passado. Além disso, destaca a atual experiência como secretário da Saúde de Maracanaú, na gestão de Roberto Pessoa (União Brasil). "Não era uma área em que ele tivesse formação mais técnica e agora está tendo", disse Danilo.