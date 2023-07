Michelle Bolsonaro manifesta desejo de chegar à presidência da República

Repórter do OP+

Catalina Leite Repórter do OP+

Em fevereiro deste ano, a ex-primeira-dama usou as redes sociais para negar intenção de ser candidata a qualquer cargo eletivo. Após o marido ficar inelegível, ela demonstra possível mudança de rumos

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou a mencionar a possibilidade de candidatura à Presidência neste sábado, 15, durante evento do PL Mulher em João Pessoa (Paraíba). Segundo ela, a experiência com trabalhos voluntários envolvendo pessoas com deficiência, em especial cegos e surdos, a teriam “forjado” para a vida pública.

O presidente do PL Valdemar Costa Neto é o que mais defende o nome de Michelle para eventual candidatura, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — inelegível por 8 anos — é resistente à ideia. Aliás, a própria Michelle usou as redes sociais em fevereiro de 2023 para afirmar que não tinha “nenhuma intenção de vir a ser candidata a nenhum cargo eletivo".

Com a inelegibilidade de Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, no entanto, Michelle se colocou “às ordens” do partido. Não sem polêmicas envolvendo o nome, seja no escândalo das jóias enviadas pela Arábia Saudita — o qual Michelle ironizou durante posse do PL Mulher —, seja nas suspeitas de desvio de verba pública.

