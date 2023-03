Michelle Bolsonaro anuncia turnê política pelo Brasil priorizando "a pauta da mulher"

Em vídeo publicado em uma das contas do Partido Liberal no Instagram, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro anunciou que realizará viagens ao redor do Brasil. Na gravação publicada nesta segunda-feira, 27, Michelle aparece ao lado da deputada federal, Bia Kicis (PL-DF), com quem afirma estar dialogando sobre os futuros trabalhos planejados por ambas.

“Estou aqui a convite da minha amiga, trabalhando, conversando com ela sobre nossos futuros trabalhos. Vamos trabalhar viajando todo o Brasil com a pauta da mulher, mulher com deficiência, 'mãe rara' [mãe de filhos com doenças pouco comuns] e o engajamento da mulher na política”, declarou.

De acordo com interlocutores do PL, o objetivo das visitas é preparar o terreno para a candidatura a prefeito do ex-ministros Walter Braga Neto, que foi candidata a vice de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 e acompanhará Michelle durante as viagens.

No dia 15 de fevereiro, a sigla confirmou o nome de Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher, uma vertente do partido que apoia questões femininas. O anúncio foi feito pelo atual presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Segundo a colunista do Uol Thaís Oyama, a sigla pretende marcar o mês de março com “a grande estreia de Michelle Bolsonaro” no cenário político. A proposta é analisada desde a semana passada, após a liberação do fundo partidário, retido desde novembro de 2022, a mando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Veja o vídeo:

