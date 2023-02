"Valdemar sempre disse que Bolsonaro era burro", diz ex-mulher do presidente do PL

Ex-esposa de Valdemar Costa Neto, a socialite Maria Christina Mendes Caldeira revelou que o presidente do PL considerava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) burro. Ela disse acreditar também que o ex-marido não deve conseguir permanecer mais tempo no "arranjo" com Bolsonaro.

"O Valdemar sempre disse que o Bolsonaro é burro e do baixo clero. Mas ele fez uma conta política. Hoje está liderando esses malucos da extrema direita. Ele é uma águia, já sabia quantos votos ia ter em cada urna antes mesmo da eleição", disse ela, em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Ela acredita que o ex-marido e outras figuras próximas de Bolsonaro não são políticos, mas sim "homens de negócio". "Ciro Nogueira, Roberto Jefferson, Valdemar, eles são todos iguais. Atuam do mesmo jeito. Não são políticos. São homens de negócios."

A socialite levantou dúvidas sobre até quando o ex-marido permanecerá no "arranjo" com o ex-presidente. "Só que eu não sei quanto tempo(Valdemar) vai aguentar esse arranjo. Afinal, o Bolsonaro equivale a umas cinco mulheres com TPM ao mesmo tempo", comparou.

Na entrevista, Maria Christina reforçou críticas que tinha feito anteriormente à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a quem chamou de "Maria Emenda". "A Michelle era o que a gente chama de Maria Emenda. Meninas que vêm do entorno de Brasília, ou mesmo do interior, atrás de políticos poderosos na capital". E completou: "Tudo o que o Bolsonaro tem de burro, ela não tem."

Em uma live, anteriormente, a socialite sugeriu que a ex-primeira-dama, anos atrás, se relacionou com Valdemar antes de se casar com Bolsonaro. À colunista, ela reiterou a história e disse que eles deram "umas saídas".



Nos últimos dias, o presidente do partido comentou sobre a possibilidade de Michelle Bolsonaro se lançar como candidata nas próximas eleições presidenciais de 2026. “Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle. No lançamento [da campanha] do Bolsonaro no Maracanã, ela se revelou”, disse em entrevista à CNN.



Apesar de considerar Michelle para 2026, o presidente da sigla defendeu a candidatura de Bolsonaro para as próximas eleições. “Se ele for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar”, completou.





