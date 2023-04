Michelle Bolsonaro recebeu em mãos 2º pacote de joias, diz servidora do Planalto

A funcionária do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Palácio do Planalto afirmou que "a caixa com as joias já estava na posse da primeira-dama"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teria recebido um dos pacotes de joias da Arábia Saudita em mãos, segundo uma funcionária do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Palácio do Planalto. Michelle teria recebido os itens no dia 29 de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Segundo depoimento à Polícia Federal, o segundo pacote de joias foi conferido pessoalmente pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Trecho de depoimento sobre jóias que cita Michelle Bolsonaro (Foto: Reprodução)



No segundo conjunto constam 5 itens:

1 Relógio avaliado em R$ 800 mil, da marca Chopard, que produziu apenas 25 unidades no mundo.

1 Caneta na cor Rose Gold e cravejada em diamante

1 Anel de ouro cravejado em diamantes

1 par de Abotoaduras de ouro, também cravejado em diamantes

1 Rosário também com diamantes adornados

O valor do segundo conjunto ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão e chegou a ser estimado em cerca de R$ 2,5 milhões, segundo análise do Departamento de Documentação Histórica a pedido da Polícia Federal.

No mês passado, Michelle Bolsonaro afirmou que foi “a última a saber” sobre o envio de joias pelo governo da Arábia Saudita, em 2021. O primeiro pacote de joias, encontrado na mochila do assessor do ex-ministro Bento Albuquerque, foi avaliado em R$ 16,5 milhões e seria um presente para ela.

O caso das jóias de Bolsonaro

O caso vem repercutindo desde a primeira semana de março, quando o jornal O Estado de S. Paulo publicou as primeiras informações sobre o caso. No mesmo dia em que a reportagem d’O Estado saiu, o ex-ministro Bento Albuquerque, que viajou ao Oriente Médio em outubro daquele ano, admitiu que trouxe o primeiro pacote de jóias para Michelle e um relógio, também de diamante, para Bolsonaro.

Porém, Albuquerque afirmou que era um pacote fechado e não sabia o que tinha dentro. "Nenhum de nós sabia o que eram aquelas caixas", disse.

As peças foram dadas à comitiva brasileira durante esta viagem ao Oriente Médio feita por alguns participantes do Governo de Jair Bolsonaro (PL). Albuquerque foi ao local representar o governo brasileiro na reunião de cúpula "Iniciativa Verde do Oriente Médio", realizada na capital daquele país.

O primeiro pacote de jóias foram encontradas dentro da mochila de Marcos André Soeiro, militar e assessor de Bento na época. Os fiscais se depararam com a escultura de um cavalo de aproximadamente 30 centímetros, dourada, com as patas quebradas.

Dentro dela, encontraram, ainda, o estojo com as jóias trazidas para Michelle, acompanhadas de um certificado de autenticidade da marca Chopard.



