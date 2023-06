O POVO News: com Bolsonaro inelegível, Michelle diz que está "às ordens"

A edição também fala sobre o julgamento de Bolsonaro e a entrega das moradias do Minha Casa Minha Vida no Governo Lula

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 30. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre os possíveis candidatos da direita após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornar inelegível por oito anos.

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, a edição comenta sobre a publicação do Governo Federal que ironizou o julgamento de Bolsonaro no TSE. O Governo Federal publicou em sua conta oficial do Twitter uma imagem debochando do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizado no início da tarde desta sexta-feira, 30. A publicação refere-se à redução do preço da gasolina e do gás de cozinha.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Holanda.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO