Após especulações, Michelle diz que não vai se candidatar a "nenhum cargo"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 6, que não pretende sair como candidata a "nenhum cargo eletivo". A frase vem após semanas de especulações de que a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pudesse ser lançada na disputa eleitoral para o Senado Federal pelo Distrito Federal ou pelo Rio de Janeiro.

"Oposição, fiquem tranquilos, eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo", afirmou Michelle nas redes sociais.

Nos últimos dias, o presidente do partido comentou sobre a possibilidade de Michelle Bolsonaro se lançar como candidata nas próximas eleições presidenciais de 2026.“Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle. No lançamento [da campanha] do Bolsonaro no Maracanã, ela se revelou”, disse em entrevista à CNN.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de considerar Michelle para 2026, o presidente da sigla defendeu a candidatura de Bolsonaro para as próximas eleições. “Se ele for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar”, completou.





Michelle publicou mensagem pelas redes sociais (Foto: Reprodução/Redes Sociais)



Sobre o assunto Michelle Bolsonaro se defende de suspeita de "rachadinha"

Áudio de amiga de Michelle Bolsonaro ligaria ex-primeira-dama em esquema de rachadinha

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publica imagem de caixas: "Preguiça de mudança"

Michelle Bolsonaro retorna ao Brasil e desembarca em Brasília

Cartão corporativo pagou despesas em viagens de lazer de Michelle Bolsonaro, Carlos e Jair Renan

Sigilo de 100 anos: Governo libera lista de visitas a Michelle Bolsonaro

Tags