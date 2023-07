Ivo afirma que se RC "fosse homem", teria dito não a Ciro e desistido de candidatura

Ivo revelou ainda que Ciro não está falando com ele e chamou de "injustas" as falas do ex-presidenciável sobre o irmão Cid Gomes. O prefeito de Sobral acusou o irmão mais velho de querer "implodir a aliança com o PT"

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), fez duras críticas ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e às posturas do irmão Ciro Gomes (PDT) durante o período eleitoral do ano passado, que levaram ao fim da aliança estadual com o PT e culminou num racha interno no PDT cearense, que atualmente é disputado por duas alas divergentes.

Ivo acusou o ex-prefeito da Capital de ser o “causador de toda a confusão” envolvendo o racha estadual com o PT e a disputa interna no PDT para indicar o candidato ao governo. “Foi ele (Roberto) o causador de toda a confusão. Se ele fosse uma pessoa, como é que eu digo, se fosse homem, no sentido de palavra e compromisso, ele tinha dito para o Ciro: ‘Eu não vou ser o causador dessa briga’”, disparou em entrevista à rádio Tupinambá, de Sobral, nesta semana.

O gestor de Sobral disse ainda que o irmão queria RC como candidato, mas que caberia a Roberto dar um passo atrás em nome da continuidade da aliança. “Se ele não fosse obcecado pelo poder, como ele estava, ele teria dito ao Ciro que esperaria. Ele poderia ter esperado quatro anos, a Izolda teria sido reeleita com apoio de todo mundo e não poderia ser candidata à reeleição. A ele foi oferecido o cargo de vice-governador e com o compromisso, inclusive, de ser o candidato à sucessão de Izolda”, pontuou.

De acordo com Ivo, Roberto não teria aceitado as condições e “impôs” sua candidatura. Questionado sobre a razão pela qual o irmão teria bancado RC, Ivo respondeu: “Ciro queria que ele fosse (candidato) porque queria implodir a aliança com o PT. Ele não queria um palanque em que o Lula fosse citado. Uma raiva do PT e do Lula, eu não tiro a razão dele, mas política eu aprendi com ele, e com Cid, que se faz com a cabeça e não com o fígado”.

Ivo aponta que houve arrogância por parte do grupo de Ciro e RC e que o ex-prefeito “se desmoralizou”, ressaltando que embora tenha tido uma gestão bem avaliada em Fortaleza, foi apenas o terceiro mais votado na Capital. “Achava que estava eleito. Essa é a arrogância, a prepotência. Se achavam vitoriosos, imbatíveis. E o Cid, macaco velho que é, anteviu isso. Viu que isso não ia dar certo”, afirmou.

Durante a eleição, o senador Cid Gomes (PDT) se absteve na disputa eleitoral e não participou da campanha. Cid, assim como Ivo, defendia a manutenção da aliança com o PT e atualmente articula para que o partido seja base do governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará.

“Não dá para voltar atrás, basta a gente aprender. Parte deles ainda não aprendeu. Apesar de tudo. Foram castigados duramente, foi uma pancada forte para os dois, mas parece que não aprenderam”, concluiu Ivo.

Durante a entrevista, Ivo disse ainda que Ciro não está falando com ele e chamou de “injustas” as falas do ex-presidenciável sobre o irmão Cid. Atualmente, a hegemonia no PDT Ceará é disputada por um grupo próximo de Ciro e RC e por outro que quer Cid na presidência estadual da legenda. Sobre a briga entre os irmãos, Ivo reforçou que “não é pessoal” e se incluiu na divergência.

“A briga não é pessoal, mas eu estou no meio dela. O Ciro está sem falar comigo. Eu tentei falar com ele no ano passado, e ele não me atendeu. Estava aborrecido e acho que ainda está aborrecido. Acho que esse é um defeito dele, o rancor. Tem um ditado que diz que o rancor é um veneno que você engole, achando que faz mal a outra pessoa”, pontuou.

E seguiu: "Deixar ele curtir esse luto dele. São injustas as coisas que ele fala em relação ao Cid. É o máximo que vou falar. Mas tenho certeza que vai passar, porque não tem nada moral, pessoal, entre eles. Comigo é rebarba, porque eu sigo a orientação do Cid na política. Fui solidário a ele, porque acho que ele tinha razão e a história mostrou que ele tinha razão na confusão toda”.



Em outro momento, Ivo comentou que, embora Ciro esteja frustrado, não existe "político morto" e que o irmão ainda "está aí (na política)". O prefeito concordou ainda com uma fala do presidente licenciado do PDT, Carlos Lupi, que teria afirmado que Ciro era "capaz de desenvolver um projeto para a Nasa, mas não colocar uma chave no buraco da fechadura".

"É o mesmo ditado, né. Come uma boiada e se engasga com um mosquito. Concordo, e se esse é o pior defeito (do Ciro), está ótimo. O outro agora foi declarado inelegível por atacar as instituições, outro já tinha sido preso por roubo. Se o pior defeito do Ciro for esse, todo mundo tem que ter defeito né, tá ótimo", completou.