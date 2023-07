Cid contesta André sobre intervenção nacional no PDT e mantém convocação para o dia 7

O senador Cid Gomes (PDT) contestou a tese de que teria sido aprovada uma intervenção da executiva nacional do PDT no Ceará. Em coletiva, nesta segunda-feira, 3, horas após a reunião do grupo, o senador afirmou que em pauta havia apenas a discussão de casos de "falta de ética ou disciplinar". Segundo ele, não há procedimentos como este (intervenção) no Estado e, por isso, ele se absteve da votação.

"A interpretação de que isso pode significar substituir os poderes de um diretório é absolutamente equivocada, absolutamente equivocada, não existe previsão no estatuto para que a executiva nacional assuma os poderes do diretório de qualquer diretório estadual ou municipal", afirmou.

"O nosso entendimento é de que nós, é que o diretório estadual do PDT do Ceará está em pleno vigor, ele tem até vigência até 31 de dezembro de 2023. Portanto, são mais seis meses de vigência e está mantida a convocação do diretório, coisa prevista no estatuto o estatuto", ressaltou, mencionando a reunião na sexta-feira, 7.

A versão rebate o que foi posto pelo o deputado André Figueiredo (PDT), que aglutina a presidência estadual do Ceará e nacional. "No direito administrativo, é transferência de uma competência de uma instância inferior para instância superior", disse.



Segundo ele, a presidência estadual agora vai ser dirigida pela executiva nacional e o diretório “trouxe para si a responsabilidade”. A reunião foi uma resposta às movimentações do senador Cid Gomes e seus aliados, que articulavam uma reunião na sexta-feira, 7, para destituir Figueiredo do cargo de presidente estadual.