PDT nacional aprova intervenção e vai decidir sobre crise no Ceará

Por sete votos a zero, a executiva nacional do PDT aprovou intervenção e vai decidir os encaminhamentos da crise causada pela disputa pela presidência no Ceará. "No direito administrativo, é transferência de uma competência de uma instancia inferior para instancia superior", disse o deputado André Figueiredo (PDT), que aglutina a presidência estadual do Ceará e nacional.

Segundo ele, a presidência estadual agora vai ser dirigida pela executiva nacional e o diretório “trouxe para si a responsabilidade”. A reunião foi uma resposta às movimentações do senador Cid Gomes (PDT) e seus aliados que articulavam uma reunião na sexta-feira, 7, para destituir Figueiredo do cargo de presidente estadual.

O deputado disse que era uma movimentação ilegal e que poderia causar “consequências imprevisíveis”. Perguntado se seria uma tentativa de golpe, o pedetista foi enfático: “Se eu sou presidente do PDT até 31 de dezembro 2023 na certidão emitida pela Justiça Eleitoral e não há previsão estatutária de reunião de diretório para destituir executiva legitimamente eleita para um mandato, a tradução é muito simples”, disse ao fim do encontro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Justamente, Figueiredo e Cid foram as abstenções. Na saída do encontro, o senador não quis comentar a reunião e repetiu que "o presidente que fala pelo partido", em menção ao deputado. Ao longo do encontro, era possível escutar muitos gritos de ambos os lados envolvidos na crise.

“O clima de animosidade entre algumas pessoas está muito elevado, nós temos absoluta certeza que esse ato poderia acontecer sob pena de levar ainda mais desgaste pelo PDT”, disse ainda Figueiredo.

Mais informações em instantes

Com informações de João Paulo Biage, correspondente de Brasília