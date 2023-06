Em reunião no Planalto, Lupi defende "colocar o PDT na base do governo" Elmano, diz jornal

Segundo trecho da matéria publicada, Lupi teria elogiado o ex-presidenciável Ciro Gomes no encontro com Padilha, mas ressaltado que faltava ao pedetista um "senso prático"

Em reunião no Palácio do Planalto, o ministro Carlos Lupi (Previdência) defendeu “colocar o partido (PDT) na base do governo” de Elmano de Freitas (PT), chefe do Executivo cearense.



De acordo com reportagem do jornal O Globo publicada hoje, o presidente licenciado do PDT se encontrou com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), na última terça-feira, 27.



Apenas um dia antes, Lupi havia estado em Fortaleza, para onde viajou às pressas a fim de tentar apaziguar os ânimos dentro do partido, cuja direção estadual vem sendo alvo de disputa entre o senador Cid Gomes e o deputado federal André Figueiredo, atual dirigente local.



Segundo trecho da matéria publicada, Lupi teria elogiado o ex-presidenciável Ciro Gomes no encontro com Padilha, mas ressaltado que faltava ao pedetista um “senso prático” para acomodar os interesses da legenda no Ceará depois da vitória de Elmano e do ex-governador Camilo Santana (PT), hoje ministro da Educação.



“Ciro é capaz de desenvolver um projeto para a Nasa, mas não colocar uma chave no buraco da fechadura”, teria afirmado Lupi durante a conversa.



O POVO fez contato com o ministro para confirmar o teor das declarações, mas não houve retorno. Procurado, Padilha também manteve silêncio.



Ainda conforme o jornal, Lupi chegou a assegurar, nesse mesmo encontro, que irá se reunir com Cid, Elmano e Camilo nos próximos dias.



À reportagem, o deputado Eduardo Bismarck (PDT), nome próximo de Cid e interlocutor do grupo que postula que o senador ocupe a presidência da sigla no estado, já havia informado que Lupi, em reunião em Fortaleza, comprometeu-se a tratar do impasse local com Camilo e Elmano, em busca de uma saída negociada com os petistas.



A expectativa, contou o parlamentar, é de que os dois ministros sentem à mesa na semana que vem, de modo a pactuar uma solução.



Enquanto Lupi ganha tempo para evitar a fragmentação política que vem causando estragos ao PDT no Ceará, o grupo liderado por Cid manteve uma reunião do diretório estadual do partido para o próximo dia 7 de julho.



Nessa data, os membros da instância partidária devem eleger uma nova executiva estadual trabalhista, destituindo André Figueiredo do posto de dirigente e empossando Cid em seu lugar.



Um dos presentes à reunião convocada pelo senador na última segunda, 26, o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, relatou que esse movimento não parte de Cid, mas do bloco.



“Nós é que estamos provocando o senador Cid para tomar a frente desse processo de remontagem do nosso partido. Nós estamos precisando da liderança dele. Nada contra o André Figueiredo, pelo contrário. Mas, no entanto, o momento necessita da presença e da liderança (de Cid)”, ressaltou.



Em seguida, Leitão acrescentou que “desde as eleições estamos sangrando (o PDT), temos que dar um freio nisso, um basta nisso, e esse basta é com a figura dele”.