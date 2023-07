Deuzinho diz que rompeu com Valim por ser tratado como "empregado": "Vice é parceiro"

Vice-prefeito de Caucaia e pré-candidato ao Executivo municipal, Deuzinho Filho (UB) afirmou ao O POVO nesta terça-feira, 4, que rompeu com o prefeito Vitor Valim (sem partido) por ele o tratar como um "empregado". Ele esteve na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deu uma volta no plenário da Casa e falou com amigos parlamentares.

Leia Mais Valim se reúne com Zé Dirceu, petista preso no mensalão: "Grande líder"

Convidado a se filiar ao PT, Valim diz que futuro partidário passará por conversa com Camilo

"Não é empregado do prefeito. Vice é parceiro e ajudante. Então, na medida em que ele começou a me tratar como empregado e começou a ter um tratamento hostil em relação às minhas atividades, preferi romper", diz o vice-gestor de Caucaia, segunda maior população do Ceará. Ao lado de Fortaleza, é o único município do Estado com possibilidade de segundo turno, por ter número de eleitores superior a 200 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Deuzinho disse que é perseguido pela gestão Valim, assim como as pessoas ligadas a ele. "Continuam atrasando nomeações do meu gabinete, né? Do pouco que sobrou, mas a ruptura foi só por isso: ele não entendeu qual é o papel do vice."

Leia Mais Eleições 2024: quem são os pré-candidatos à Prefeitura de Caucaia até agora

Vice-prefeito de Caucaia afirma que está recebendo ameaças de morte

"Gogo boys": vice-prefeito de Caucaia coleta provas para processar Valim e aliados por homofobia

Para Deuzinho, com isso, as chances de recomposição com Valim são mínimas. "Eu não tenho mais a intenção de ser seu amigo", afirmou o político. Questionado sobre se será candidato no próximo ano, ele respondeu que a missão lhe foi dada pelo presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner (UB).

A vitória de Valim, em 2020, foi contabilizada como triunfo da oposição, do grupo de Wagner, até Valim se deslocar progressivamente em direção ao grupo liderado por Camilo Santana (PT), hoje ministro da Educação. Ele esteve ao final de junho com o ex-ministro da Casa Civil de Lula, José Dirceu, preso no âmbito do escândalo do mensalão.

"Quero agradecer a esse grande líder pela calorosa acolhida e, principalmente, por me ajudar a encontrar os caminhos para melhorar cada vez mais a vida de todos nós de Caucaia", escreveu Valim, que já recebeu convite para se filiar ao PT.



Candidato?

Questionado sobre se será candidato a prefeito em 2024, Deuzinho sugeriu que sim. Antes, destacou a grandeza de Caucaia, inclusive como município relevante em 2026, por ter o segundo maior eleitorado. E adicionou que a cidade está se mostrando plural. Explicou o que quis dizer com isso: "Não vai ser só essa história de direita, de esquerda e de centro, não. É uma cidade que os caucaienses, em especial eu, a Emília (Pessoa, do PSDB) e o Weiber (Tapeba, do PT) estão se colocando como alternativas ao atual prefeito."

E adicionou sobre sua candidatura: "O Capitão Wagner é que me lançou aí no União Brasil. Ele é o presidente do partido, eu como soldado e membro do partido, não posso dizer não, mas eu tô andando. Tô analisando. Tô conversando, né?"

Ele disse estar construindo um "pré-plano de governo" com a participação dos moradores de Caucaia.

"Tem vários seminários que eu vou fazer: de saúde, de educação, até o ano que vem para a gente ouvir as pessoas."