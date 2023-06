Valim se reúne com Zé Dirceu, petista preso no mensalão: "Grande líder"

A reunião sinaliza aproximação de Valim com o Partido dos Trabalhadores (PT). O prefeito de Caucaia está sem partido desde o ano passado, período no qual houve o esvaziamento do Pros no Estado

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (sem partido), se encontrou nesta quarta-feira, 28, em Brasília, o com ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, que já foi preso em virtude do escândalo do mensalão. O encontro teve como principal objetivo, segundo Valim, discutir estratégias para a melhoria do município.

"Quero agradecer a esse grande líder pela calorosa acolhida e, principalmente, por me ajudar a encontrar os caminhos para melhorar cada vez mais a vida de todos nós de Caucaia", publicou em sua conta oficial do Instagram.

Vitor Valim e José Dirceu em Brasília (DF) Crédito: Reprodução/ Instagram- Vitor Valim

Durante o encontro, Dirceu fez um comparativo entre a gestão de Valim e o governo Lula (PT), uma vez que, ambos os líderes, segundo ele, possuem políticas voltadas para o social. O articulador do PT nacional mencionou o programa Bora de Graça, que disponibilizou passagem gratuita para todos os moradores de Caucaia, como uma grande conquista para a população. O benefício atende o maior número de usuários do transporte público em todo o país.



A reunião sinaliza aproximação de Valim com o Partido dos Trabalhadores (PT). O líder do executivo municipal está sem partido desde o ano passado, período no qual houve o esvaziamento do Pros no Estado.

O encontro entre Vitor Valim e José Dirceu acontece após o diretório municipal do PT de Caucaia decidir que deve lançar candidatura própria nas eleições de 2024. A decisão, tomada em reunião realizada no início do mês, deixa em segundo plano a tese de que a legenda deixaria de ter candidato para apoiar a coligação que apoiaria a tentativa de reeleição de Valim. Apesar de ainda estar aberta a possibilidade do gestor ingressar nos quadros da legenda.

A partir de agosto, a legenda vai começar a fazer plenárias regionais para construir o plano de governo e estratégias. "Nós fizemos um amplo debate com todo o diretório e as forças internas do partido aqui em Caucaia e tiramos a decisão por unanimidade aprovamos a tese a candidatura própria de prefeito", disse o presidente municipal da legenda Professor Evandro.

Durante o anúncio, ele ressaltou que não "existe" pedido do prefeito Vitor Valim de se filiar ao PT de Caucaia, o que também não teria chegado ao presidente estadual, Antonio Filho, o Conin. Segundo ele, há uma especulação de que a batida de martelo passaria pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT) e por lideranças do PT estadual.

Nas eleições do ano passado, Valim rompeu com grupos ligados à direita cearense, como o ex-deputado e secretário de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), para apoiar a candidatura de Elmano de Freitas ao Governo do Estado. O prefeito de Caucaia foi um dos principais articuladores de campanha do petista, que acabou sendo eleito ainda no primeiro turno.