Aliado a Ciro e RC, Cláudio Pinho diz que PDT "vai ter o tamanho dele" em caso de debandada

Membro da ala liderada por Ciro Gomes e Roberto Cláudio, o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) afirmou ao O POVO nesta quarta-feira, 28, que, em caso de debandada de aliados de Cid Gomes do PDT, "o partido vai ter o tamanho dele", porque hoje "ele tem um falso tamanho".

"E aí gente se engana, do que que adianta você ter 10 pessoas que não concordam com o partido? Então, se isso ocorrer, espero que não ocorra, espero que a gente chegue a uma composição e, chegando a essa composição, que todos possam ser contemplados", disse Pinho, ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante.

E adicionou: "Eu gosto é do acordo, sou favorável ao diálogo e acho que deve se esgotar todas as possibilidades de diálogo. Porém, se chegar a isso. Eu só não quero é ser chamado de incoerente, né? Como fui chamado hoje. Se eu que votei no partido e cumpri todas as regras."

Enquanto Pinho falava com O POVO, Baquit passou em direção ao banheiro e alisou o queixo com as pontas dos dedos para o repórter, o que representa, no vocabulário local, estar "dando queixo", ou seja, tentar persuadir.

Pinho ainda afirmou que chamá-los de incoerentes é "desfaçatez" de quem não apoiou Roberto Cláudio na disputa estadual em nenhum momento, para na sequência participar do governo do vencedor, Elmano de Freitas.