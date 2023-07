Elmano está "muito satisfeito com os 10 deputados do PDT" e não quer discutir 2024

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que está satisfeito com os dez deputados estaduais do PDT que apoiam sua administração. A bancada trabalhista conta com 13 deputados, dos quais três fazem oposição ao petista: Antônio Henrique, Claudio Pinho e Queiroz Filho. Acrescentou ainda que estão disposto a discutir agora as eleições de 2024.

Sobre o assunto André Valadão diz que evangélicos deveriam matar LGBTs; assista

CPMI do 8 de Janeiro adia depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Centrão tem petistas ligados a Lira e cearense é um dos líderes, diz jornal

Estes três são partidários da ideia cirista, da qual o ex-prefeito Roberto Claudio também é adepto, de que o PDT deve ficar na oposição estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Elmano foi questionado por O POVO a respeito de eventual contrapartida do PT na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), que passaria a apoiar Sarto caso o PDT integrasse a base do governador com os 13 parlamentares. Elmano então respondeu que não falaria de 2024.

"Eu não vou discutir a eleição de 2024, só vou discutir ano que vem. Eu estou muito satisfeito com os 10 deputados do PDT na nossa base apoiando o governo", respondeu Elmano.

O líder maior da sigla, o presidente licenciado Carlos Lupi, entende que o PDT deve integrar a base do governo Elmano. Os pedetistas governistas afirmam que os oposicionistas não têm coerência, pois Carlos Lupi é ministro da Previdência do governo Lula. O argumento é de que o plano estadual deveria replicar o nacional.

Sobre o tema, Antônio Henrique disse ao O POVO que, se a questão é coerência, que o PT em Fortaleza passe a apoiar o prefeito José Sarto (PDT), de modo que as três esferas tenham sintonia: federal, estadual e municipal.

Com informações de Kleber Carvalho