Resolução da crise no PDT passa por unidade para reeleger Sarto, defende vereador

O vereador de Fortaleza Adail Júnior (PDT) defendeu que haja unidade do partido em torno da recondução do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), ao cargo. Para o parlamentar, a resolução do racha estadual que dividiu a legenda em dois grupos passa, também, por esse apoio comum ao atual gestor da Capital, que já se coloca como pré-candidato para o pleito de 2024.

Questionado sobre o racha estadual, Adail disse esperar que chegue-se a um consenso do que é melhor para o partido. "A discussão principal é a Prefeitura de Fortaleza. Segundo o PDT nacional, o (Carlos) Lupi afirma que o projeto principal é fazer a renovação do mandato de Sarto. A gente espera que venha dentro das negociações essa reafirmação de todos que acompanham o PDT no Estado, para que façam uma luta para que nós continuemos no comando da prefeitura na Capital”, diz o parlamentar.

“Nas conversas se coloca em pauta isso, para que o próprio PDT estadual possa fazer parte da base do governador Elmano de Freitas (PT), mas também que garanta-se o apoio à recondução do Sarto”, complementou.

A indicação de Sarto não é unanimidade dentro do próprio PDT, que hoje tem a presidência estadual disputada por dois grupos. Um deles quer o senador Cid Gomes (PDT) à frente do partido, o outro, ligado ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT), defende a manutenção de André Figueiredo como presidente estadual. Os cidistas querem ser base de Elmano, enquanto os ciristas desejam fazer oposição.

Na semana passada, foi ventilado que o ministro Carlos Lupi, licenciado da presidência nacional do partido, se reuniria com lideranças petistas e colocaria na mesa de negociações o desejo de garantir o apoio do PT à reeleição de Sarto em 2024. Em contrapartida, o PDT estadual teria caminho livre para compor a base de Elmano na Assembleia Legislativa, desejo da maior parte dos deputados estaduais pedetistas com mandato nesta legislatura.

Entretanto, a negociação parece inviável já que o PT tem reforçado publicamente o desejo de ter candidatura própria em Fortaleza. Mesmo quando PT e PDT eram aliados no âmbito estadual, o cenário não se replicava na Prefeitura de Fortaleza.

Petistas fizeram oposição ao PDT nos dois mandatos de Roberto Cláudio (PDT) e no primeiro mandato de Sarto. O PT lançou candidatos na Capital nos últimos 20 anos e deve fazê-lo novamente em 2024.

A Executiva Nacional do PDT tem reunião marcada para esta segunda-feira, 3, em Brasília. Há possibilidade de que o diretório nacional dissolva a executiva estadual, atualmente composta por maioria pró-Cid.

Um grupo de prefeitos e parlamentares cearenses ligados ao senador Cid viaja para a capital federal a fim de participar do debate de hoje que, dentre outras coisas, pode definir os rumos da sigla trabalhista no Estado.