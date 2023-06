Submarino: Bolsonaro diz estar sendo subliminarmente acusado pela tragédia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse estar sendo “subliminarmente acusado de ser o responsável” pela tragédia do submarino Titan, que implodiu e deixou cinco pessoas mortas.

“Você sabe quem é o responsável por aquele trágico acidente do submarino que desceu lá a centenas de metros pra ver o Titanic? Jair Bolsonaro. Já tem manchete por aí, “ex-ministro de Bolsonaro angariava clientes para mergulhar no Titanic”, disse.

Bolsonaro fez referência à notícia divulgada pela imprensa de que a agência do senador Marcos Pontes (PL), ex-ministro, vendia pacotes para o passeio que visita destroços do Titanic.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Submarino: ligação de Marcos Pontes, ex-ministro de Bolsonaro

“É porque lá atrás o Marcos Pontes fez uma comparação, né, sobre sem gravidade lá em cima (espaço), porque ele é astronauta, e uma gravidade máxima a essa profundidade. Que a cada 10 metros de profundidade equivale a uma atmosfera” afirmou Bolsonaro em entrevista à Rádio Gaúcha nesta sexta-feira, 23.

Em nota, a empresa de Marcos Pontes disse que em 15 anos de mercado nunca esteve envolvida em “ações que a desabonasse dentro do que é de sua responsabilidade”. As visitas ao Titanic estão suspensas e a página de acesso ao passeio foi retirada do ar no site da Agência Marcos Pontes.