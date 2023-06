James Cameron, diretor de 'Titanic', reage à implosão de submarino

O cineasta, que já realizou dezenas de descidas em submersíveis para visitar os destroços do Titanic, falou sobre a resolução do caso à BBC News

O diretor de cinema James Cameron, responsável pelo filme "Titanic" (1997), falou sobre a tragédia do submarino Titan, que implodiu durante expedição até os destroços do navio que inspirou o longa dos anos 1990.

Cameron, que acumula 33 experiências de descida em submersíveis com a mesma finalidade, afirmou em entrevista à BBC News que "logo percebeu" que o submarino havia implodido, antes mesmo da confirmação.

"Eu logo percebi o que tinha acontecido. (...) Pensei instantaneamente: você não pode perder a comunicação e a navegação juntas sem que um evento catastrófico extremo tenha acontecido. E a primeira coisa que me veio à mente foi uma implosão", apontou à reportagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa percepção do diretor ocorreu dias antes da confirmação da Guarda Costeira dos EUA, que encontrou destroços no oceano. Cameron estava em um navio no domingo, 18, e ficou sabendo do desaparecimento do Titan na segunda, 19.

A partir das próprias experiências, o cineasta ressaltou a necessidade da comunicação clara dos riscos de expedições do tipo aos tripulantes. "É um local muito perigoso, entenda os riscos. Concorde com esses riscos, mas não fique em uma situação em que não tenha sido informado sobre os riscos", afirmou.

O diretor ainda defendeu que a "maior infelicidade" do caso é que, na avaliação dele, ele seria "evitável". "Conseguimos passar por 60 anos, de 1960 até hoje... 63 anos sem uma fatalidade… Então, sabe, um dos aspectos mais tristes disso tudo é como realmente era evitável. Isso, para mim, é a maior infelicidade de tudo", opinou na entrevista à BBC News.

Sobre o assunto Submarino x Titanic: diretor James Cameron compara tragédias; veja

Submarino: roteirista de Simpsons já visitou Titanic e desenho fez previsão

Implosão ou explosão do submarino? Veja significado e por que implodiu

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui