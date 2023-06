Implosão ou explosão do submarino? Veja significado e por que implodiu

Destroços do submarino que estava desaparecido foram encontrados e indicam implosão; confira a diferença para explosão e por que ele implodiu

Nos últimos dias, o número de pesquisas a respeito do caso da tripulação do submarino desaparecido foi significativo. O caso chamou atenção no domingo, 18, quando a embarcação Titan, da empresa OceanGate, submergiu pela manhã.

Submarino desaparecido: destroços foram encontrados por robô; ENTENDA

"O fundo do mar é um local incrivelmente implacável. Todos os destroços apontam para a implosão catastrófica da embarcação", disse o contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira norte-americana, nesta quinta-feira, ao completar as 96 horas disponíveis de oxigênio para os passageiros.

Diante das inúmeras visualizações e da audiência em cima do que de fato aconteceu com os turistas que resolveram fazer o que provavelmente seria o último passeio, as dúvidas em relação à “implosão” e "explosão" dispararam.

Mas, afinal, o que significa “implodir”? Confira abaixo:

Implosão ou explosão do submarino? Qual a diferença?

Ao contrário de explosão, uma implosão significa que um objeto foi colapsado ou, ainda, destruído, em direção ao seu centro. O que acontece na explosão é que a força é liberada para fora do objeto, a partir do seu centro.

Implosão: por que o submarino implodiu no fundo do mar?

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou a morte dos passageiros do submarino nesta quinta-feira, 22, após os destroços terem sido encontrados, indicando que houve uma perda catastrófica da pressão da cabine.

Mesmo que não se saiba exatamente como se deu a implosão do veículo, especialistas afirmam que, quando um submarino mergulha, a pressão da água aumenta progressivamente.

Se a pressão externa exceder a resistência da estrutura, a água pode começar a invadir o submarino. Isso causa um desequilíbrio de pressão dentro e fora do casco, resultando em um colapso súbito da estrutura.

Ou seja, houve uma demolição centrada para dentro devido à perda da pressão interna e ao limite de profundidade, que foi ultrapassado. A pressão externa é aplicada no veículo e acaba esmagando, literalmente, o objeto.

Submersível Titan: como um submarino funciona?

O funcionamento de um submarino se dá por meio do preenchimento e esvaziamento consecutivo dos seus reservatórios de água, chamados de tanques de lastro.

Dessa maneira, o volume submerso do submarino é alterado e ocorre um desequilíbrio da força peso (força que “puxa” todos os corpos em direção ao centro do planeta) e da força de empuxo (na física, é a força que desloca para cima os corpos imersos nos fluidos). Ambas as forças atuam sobre o submersível.

Ou seja, o que faz esse veículo subir e descer é o controle do seu próprio peso. Colocando água nos tanques de lastro, o seu peso aumenta e ele desce. Quando é retirada a água, seu peso diminui e o submarino sobe.

Como já é projetado para submergir a uma profundidade de 4000 metros, o veículo aguenta estar sujeito até 400 atmosferas. Em contrapartida, o ser humano, dentro do submarino, está habituado a conviver com apenas uma atmosfera.

No ambiente interno do veículo, o submarino faz um controle na pressão, impedindo que toda a pressão externa da água atinja a estrutura. Esse controle é feito a partir de uma vedação e manutenção da pressão atmosférica, evitando que a água do mar entre no casco e a pressão externa atinja os passageiros.



