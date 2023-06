MP se posiciona para tornar Bolsonaro inelegível; julgamento é suspenso

Representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) no julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, o vice procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, apresentou parecer favorável à condenação do ex-presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Porém, ele se posicionou contra a condenação do general Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro

O julgamento foi suspenso após a conclusão da leitura e será retomado na próxima terça-feira, 27.

A ação trata da reunião do então presidente com embaixadores, realizada em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. Se for condenado, Bolsonaro ficará inelegível por oito anos e não poderá disputar as próximas eleições.

Na ação, Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ter transmitido a reunião por meio da TV Brasil. Após a realização da reunião, o PDT entrou com uma ação de investigação no TSE.

Em seguida, de forma liminar, o tribunal determinou a retirada das imagens do encontro das redes sociais e da transmissão oficial do evento por entender que houve divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados sobre o sistema de votação.

Durante a tramitação da ação, a defesa de Bolsonaro defendeu que o caso não poderia ser julgado pela Justiça Eleitoral. No entendimento dos advogados, o evento com os embaixadores foi realizado em 18 de julho, quando ele não era candidato oficial às eleições de 2022 e ainda não tinha sido aprovado em convenção partidária.

