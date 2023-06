O POVO News: Passageiros de submarino morreram em "implosão catastrófica"

A edição também comenta sobre o adiamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e a CPMI dos atos do 8/1

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 21. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o submarino que desapareceu no Oceano Atlântico durante expedição até destroços do Titanic.

A guarda costeira dos EUA confirmou na tarde desta quinta-feira, 22, a morte das cinco pessoas que estavam no veículo. Para comentar sobre o tema, o O POVO News entrevista o professor e diretor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Sumida.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que foi adiado para a próxima terça-feira, dia 27 de junho. O julgamento decidirá se o ex-presidente ficará ou não inelegível durante os próximos oito anos. Para tratar deste tema, a edição recebe Raquel Machado, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB.

A edição discute ainda a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Agentes da Polícia Civil detalham a investigação de ataque a bomba em Brasília. Conforme apontou o perito Renato Carrijo, a bomba encontrada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília foi fabricada com explosivos usados na destruição de rochas.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO