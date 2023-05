Relator diz que cassação da bancada do PL tira espaço de mulheres: "Tiro no pé"

O relator das ações no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) contra a bancada do PL, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, afirmou que a decisão de cassar os deputados estaduais da legenda foi um "tiro no pé" por cortar em 23% a representatividade feminina na Assembleia Legislativa (Alece). Nesta terça-feira, 30, em placar apertado, a Corte cassou a bancada por fraude à cota de gênero.

Sobre o assunto De campeão de votos a pastor pai de André Fernandes, quem são os deputados cassados no Ceará

Vereador de Fortaleza, líder da oposição a Sarto, reverte cassação de mandato no TRE

Ele votou previamente, há quinze dias, contra os pedidos de penalizações à legenda por inscrever candidatas laranja para preencher a cota mínima de candidatas. No voto, o juiz considerou que as candidatas não tiveram votações irrisórias e que autores das ações tiveram uma "ideia" de que candidaturas com menos de 500 votos seriam fraudulentas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta terça, antes do resultado ser proferido, o magistrado argumentou que a penalização ia cortar a quantidade de mulheres no parlamento e abriria espaço para mais homens. "De nove mulheres, se tudo correr do jeito que está, vão tirar duas mulheres e colocar dois homens. As mulheres vão perder na representatividade na Assembleia 23%, ao invés de nove mulheres, vão ficar só sete. Eu não entendi isso", afirmou.

Sobre o assunto Sarto vai a evento com Elmano e ministro: "Fortaleza não tem culpa se fulano briga com sicrano"

PT quer ser o maior partido do Ceará, mas sem avançar sobre partidos aliados

Luizianne propõe regulamentar Tinder e outros aplicativos de encontros

Damares critica julgamento sobre drogas e desafia ministros a voar com piloto que 'cheirou pó'

Manifestação pró-Deltan vira alvo de boicote de Bolsonaro e expõe racha na direita

Além deles, foram contra a cassação o presidente Inacio de Alencar Cortez Neto e Glêdison Marques Fernandes. Os demais integrantes da Corte entenderam que o PL cometeu fraude. Em seu voto, a juíza Kamile Moreira Castro comentou que, mesmo que os efeitos caiam sobre mulheres, a punição vai "constranger os partidos políticos".

"A dura cassação dos eleitos, mesmo que recaia sobre mulheres de boa-fé, recorrente de constranger os partidos políticos a se reformularem profundamente em sua estruturas de poder para assegurar a igualdade das mulheres no âmbito eleitoral. Decisões eleitorais dessa natureza, embora possam subtrair mandatos de mulheres, prospecta um efeito de um futuro muito mais democrático", ressaltou.