Wellington Dias diz no Ceará que Congresso não pode ir contra o povo ao contrariar governo

Ministro do Desenvolvimento comentou que articulação do governo com o parlamento deve ser feita por meio do diálogo

O ministro Wellington Dias (PT), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comentou as dificuldades do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na articulação política. O ex-governador do Piauí disse que o Poder Legislativo, ao se contrapor ao governo, não pode acabar contrariando interesses e necessidades da população.

“Nós vamos ter de sentar na mesa e colocar o interesse maior do país”, afirmou nesta sexta-feira, 26, em entrevista ao programa O POVO no Rádio. na rádio O POVO CBN.

Dias reclamou das mudanças promovidas no Legislativo na estrutura de ministérios. “A parte da gestão administrativa depende de leis, sim, mas ela é um projeto que depende exclusivamente do Executivo”, afirmou.

O ministro citou um cenário hipotético em que o presidente decide atuar na área de combate à fome, mas o parlamento não autoriza, e disse que assim é criada uma situação de conflito entre aquilo que o povo elegeu, e “aquilo que é estabelecido por regra”.

Wellington Dias cumpriu agenda no Ceará hoje. Ele visitou a fábrica do Mais Nutrição e participou da plenária cearense do Plano Plurianual (PPA), promovido pelo Governo Federal. Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, Camilo Santana, da Educação e Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República também estiveram presentes.