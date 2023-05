Conferência da ONU COP 30 será em Belém em 2025

Belém, no Pará, foi a cidade brasileira escolhida para sediar a reunião da 30° Conferência das Partes da Convenção- Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em 2025. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do governo, nesta sexta-feira, 26. A cidade fica na região amazônica.

Em gravação na qual faz o anúncio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece junto ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e ao governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Assista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente usou a conta oficial do Twitter para comemorar a iniciativa e declarar que a população paranaense está preparada para a ocasião. "Será uma honra para o Brasil recebermos representantes do mundo inteiro em um estado da nossa Amazônia. Tenho certeza que o Helder Barbalho e o povo do Pará estão preparados para promover a melhor COP da história", escreveu.

Em janeiro deste ano, a candidatura da cidade para o evento foi oficializada. Na gravação em que anuncia a escolha do município, Lula declara que a decisão "é uma notícia extraordinária para dar ao povo do estado do Pará, para a cidade de Belém e para o Brasil".

"Eu já participei de COP no Egito, em Paris, em Copenhague e o pessoal só fala da Amazônia, só fala da Amazônia. E eu dizia assim: 'Por que, então, não fazer a COP em um estado da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Verem o que são os rios da Amazônia, as florestas da Amazônia, a fauna da Amazônia'", relata Lula no vídeo.

O encontro das Nações Unidas tem como principal objetivo debater as mudanças climáticas no mundo e desenvolver estratégias para a melhoria das condições do clima, com foco no trabalho para mitigar os gases do efeito estufa.

Conforme relata Mauro Vieira, a decisão em escolher o Pará para sediar a conferência, foi definida na semana passada pela própria ONU.

"Eu queria confirmar que as Nações Unidas aprovaram, no último dia 18 de maio, a realização da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima na cidade de Belém do Pará, em novembro de 2025", afirma no vídeo. "Será a COP 30, proposta do presidente Lula ainda como presidente eleito [...] Essa é uma grande notícia. Será a primeira vez que teremos uma reunião desta magnitude sobre mudança do clima no Brasil e na cidade de Belém", prosseguiu.

O governador Helder Barbalho acredita que o evento "aumenta nossa responsabilidade de mostrar que o Brasil está preparado, e a responsabilidade da agenda ambiental conciliando os amazônidas de nossa região e o respeito ao meio ambiente".



Em 2019, o Brasil deveria ter sido a sede da COP 25. Mas, em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria pressionado o presidente Michel Temer a ceder a vez de o país receber a conferência.

À época, Bolsonaro alegava que o evento aumentaria as despesas do país, visto que, segundo ele, o valor estimado era de aproximadamente R$ 500 milhões. O posicionamento do então presidente foi criticado por especialistas, uma vez que, durante o governo anterior, o índice de desmatamento aumentou consideravelmente, em especial na Amazônia.

Em decorrência disso, a COP 25 foi realizada em Madri, na Espanha. Desde a corrida eleitoral do ano passado, o então candidato Lula reforçava que o encontro deveria ser realizado no Brasil. Em janeiro, já eleito como presidente, o petista anunciou a escolha de Belém como a candidata do Brasil a sede.

A COP 28, agendada para o fim desde ano, será sediada em Dubai, nos Emirados Árabes, enquanto a COP 29, no ano que vem, ainda não tem local definido. Austrália e Bulgária foram apresentadas para sediar a conferência.