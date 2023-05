O POVO News: STF julga descriminalização de drogas para consumo pessoal

A edição aborda ainda o afastamento do juiz da Lava Jato, Eduardo Appio das investigações e a trégua de Lira e Pacheco

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 23. Com apresentação da jornalista Maisa Vasconcelos, o programa traz as últimas informações sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) para descriminalizar o porte de drogas para o consumo próprio. A pauta vai a julgamento nesta quarta-feira, 24, por determinação da ministra Rosa Weber.

Sobre o assunto Moraes determina prisão de Daniel Silveira, após STF derrubar indulto de Bolsonaro

Roberto Cláudio aponta 'alerta' na economia do Ceará e critica Elmano por 'conchavos'

Para debater o assunto, a transmissão conversa com a psicóloga e coordenadora Programa Copolad, Raquel Barros e com o advogado, professor e mestre em Direito Constitucional, Rodrigo Marinho.

A edição analisa o início da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e da CPI das apostas esportivas. Além dessas, a Corte prevê que a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro será instalada na quinta-feira, 25.

O programa comenta sobre o clima pacífico que foi instaurado no Congresso Nacional após o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizem uma trégua.

A edição discute ainda o afastamento do juiz da Lava Jato, Eduardo Appio, das investigações. A determinação foi proferida pela Corte Especial Administrativa, por maioria de votos, contudo, a decisão final foi dada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

O episódio contará com análises de jornalistas e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista e colunista de política do O POVO, Carlos Mazza.



