O POVO News: PL das Fake News é votada na Câmara dos Deputados hoje

A edição também fala sobre a CPI do MST, que foi autorizada pelo presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL)

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 2. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o Projeto de Lei das Fake News, que vai para votação da Câmara dos Deputados hoje, em meio à pressão das big techs, que são contrárias à proposta.



Outro assunto que será abordado pelo programa é a CPI do MST, que está movimentado as discussões na Câmara dos Deputados. Na última semana, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), leu o requerimento e autorizou a abertura da comissão.

Veja mais informações ao vivo:

Um dos favoritos para assumir a presidência da Comissão é o deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), que será entrevistado nesta edição do O POVO News.



Mais informações sobre o Congresso Nacional serão comentadas, como a suposta crise entre Arthur Lira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Assim como os deputados da oposição e do centrão que querem empurrar a discussão do Projeto de Lei (PL) das Fake News para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

