Deputado Claudio Cajado (PP-BA) deve ser relator de arcabouço na Câmara

O deputado Cláudio Cajado (PP-BA) deve ser o relator do projeto de arcabouço fiscal a ser enviado pelo governo na Câmara. Segundo fontes, o nome de Cajado foi escolhido pelo presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), mas o anúncio só será feito depois de o governo enviar o texto ao Congresso Nacional. O deputado é próximo do presidente da Câmara, que já tinha sinalizado que escolheria um aliado para relatar o projeto.

Mais cedo, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), afirmou que Lira já escolheu o nome do parlamentar que será o responsável por relatar a proposta de arcabouço fiscal apresentada nesta semana pelo governo Lula. Em entrevista à CNN, Nogueira disse que a indicação saiu de uma lista que teve os seguintes indicados: Fernando Bezerra, Covatti Filho, Cláudio Cajado e Mario Negromonte (todos do PP).

Na quinta-feira, 30, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou as linhas gerais do novo arcabouço, mas o texto do projeto ainda estava sendo redigido. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que até a noite de domingo (2) deve fechar o texto e, na sequência, a proposta será enviada para a Casa Civil antes de ir para o Congresso. "Acredito que sim, (que será enviado antes da Páscoa), a menos que a gente encontre algum obstáculo jurídico", considerou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se o prazo for efetivado, o texto chegará ao Legislativo uma semana antes do prazo final para a entrega do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Tags