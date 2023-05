Evandro nega saída do PDT e defende Cid na presidência do partido

Presidente da Assembleia, Evandro é cobiçado por alas do PT e do Republicanos

O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, negou que tenha pretensões de deixar o PDT, partido a qual é atualmente filiado. O deputado escutou nas últimas semanas convites públicos de petistas, incluindo o governador Elmano de Freitas (PT), para filiação e é visado pelo Republicanos sob a liderança do ex-senador Chiquinho Feitosa.

"Eu reafirmo. Minha intenção é permanecer no meu partido, no PDT, e essa questão de sair e ir ir para outro partido, não passa por nós", afirmou na noite da sexta-feira, 19, durante entrega da Medalha Abolição.

Mais cedo, Evandro participou de evento do Republicanos que marcou a aproximação com o grupo político liderado pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT) e por Elmano de Freitas (PT). O nome de Evandro é ventilado como uma possível candidatura pela Prefeitura de Fortaleza em 2024.

Foi levantada a possibilidade de Evandro deixar o PDT por insatisfações internas com a indefinição dos petistas sobre ser base de Elmano na Alece. A ida de Chiquinho para a presidência estadual e a presença de Cristiane Leitão, esposa de Evandro, como membro do diretório estadual do Republicanos também acendeu a especulação.



O PDT, partido do presidente da Alece, vive um momento de divisão interna com uma ala liderada pelo ex-prefeito de Fortaleza e presidente municipal da legenda, Roberto Cláudio, defendendo que o partido permaneça como oposição. Enquanto isso, o grupo em que Evandro faz parte advoga para que o partido volte a se alinhar com o PT em nível estadual.

Esse posicionamento é articulado pelo senador Cid Gomes (PDT). O parlamentar já manifestou o interesse pelo cargo de presidente estadual, hoje exercida pelo deputado federal André Figueiredo, que aglutina também o cargo de presidente nacional da agremiação. Cid diz representar ser representante o sentimento "majoritário" dos quadros da legenda.

"É nossa expectativa, nós que fazemos o PDT é que o Cid assuma a presidência do partido", defendeu Evandro. Além dele, outros nove deputados estaduais são pro governo, além da maior parte dos prefeitos filiados ao partido.