Cid Gomes diz que Sarto deveria pedir desculpa a Camilo Santana

O senador Cid Gomes (PDT) afirmou que o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), deveria pedir desculpas ao ministro da Educação Camilo Santana (PT), senador licenciado. Na avaliação do líder pedetista, o gestor da Capital não tinha motivos para não votar em Camilo em 2022, ainda que não votasse no então candidato ao governo Elmano Freitas (PT), já que Roberto Claúdio, do PDT, também estava no páreo.

Cid afirmou que Sarto deveria executar dois movimentos. "Primeiro, reconhecer que agiu (legitimamente) votando no Roberto Cláudio, mas, não votando no Camilo, ele a meu juízo errou e quando a gente erra a gente tem que ter humildade de pedir desculpas. Eu já disse isso para ele", afirmou Cid Gomes.

"Eu, no seu lugar, pediria desculpas ao Camilo", reforçou Cid em entrevista ao programa Conexão Assembleia, apresentado pela jornalista Kézya Diniz, sobre o que teria sido uma das conversas entre ele e Sarto.

Ele seguiu sobre a relação entre o atual prefeito e Elmano Freitas, governador do Ceará: "Elmano certamente haverá de compreender que você votou no candidato do partido para governador, uma pessoa que lhe ajudou e foi fundamental para sua eleição (Roberto Cláudio). E diga para o Elmano que quer ter uma boa relação com a frente, necessária por conta das responsabilidades mútuas."



O entendimento de Cid é de que, se Roberto Cláudio quer mover oposição a Elmano e ao PT em geral, ele não colhe os dissabores da escolha, diferentemente de Sarto. "Ele (Sarto) ganha o que com isso?", questionou o ex-governador do Ceará. Ainda conforme Cid, o PT tem inclinação inicial de apoiar à Prefeitura de Fortaleza candidatura de outro partido. Sarto quer disputar a reeleição.

Por ter o poder nacional, diz Cid, a prioridade do petismo é de arregimentar uma base sólida no Congresso Nacional, razão pela qual vê com bons olhos a possibilidade de manifestar apoio a candidatos ou candidatas de outros partidos nas disputas municipais. "Se vier algo nacional 'olha, o PT deve apoiar o PDT, porque já tem a Prefeitura', o Sarto não está contribuindo em nada para isso."