Com Cid de olho na presidência do PDT, André diz ter mandato até 2024, mas admite conversar

Senador afirmou que quer o comando do partido no Ceará. André Figueiredo acumula presidência nacional e estadual

Presidente do PDT no Ceará e atualmente também em âmbito nacional, o deputado federal André Figueiredo (PDT) afirmou ao O POVO que está aberto ao diálogo com o senador Cid Gomes (PDT), que manifestou interesse de presidir o partido no Estado.

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, está afastado do comando nacional do partido em razão do cargo que ocupa no governo Lula (PT). Assim, Figueiredo acumula a direção estadual e nacional da agremiação.

Em entrevista concedida após reunião do Consócio Nordeste, na última sexta-feira, 5, afirmou que não apenas não tem intenção de deixar o PDT, como inclusive presidir a legenda no Ceará.

Ele destacou que atualmente representa o sentimento da maioria dos filiados, o de que o partido se mantenha na aliança liderada pelo governador Elmano Freitas (PT) e pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Figueiredo frisou ao O POVO que o mandato à frente da instância estadual foi renovado até dezembro de 2024. "Estou aberto a conversar com senador Cid e com outros que também demonstram interesse. (...) O importante é termos a clareza que o PDT tem suas instâncias de deliberação."

A um ano da disputa à Prefeitura de Fortaleza, Cid tem dito que o prefeito José Sarto (PDT) tem de melhorar sua avaliação perante os eleitores se quiser disputar a reeleição.

Enquanto isso, existem conversas que giram em torno da eventual candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, ao Executivo Municipal.

Leitão tem conversas abertas com o Republicanos de Chiquinho Feitosa, com o Podemos, agora sob comando do prefeito de Aracati, Bismarck Maia, além do PSB, dirigido pelo ex-deputado federal Denis Bezerra.