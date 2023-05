Telegram envia mensagem a usuários contra PL das Fake News: "Democracia está sob ataque"

Aplicativo disse por meio de texto que se trata de "uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil"

O aplicativo Telegram enviou nesta terça-feira, 9, uma mensagem para todos os seus usuários contra o Projeto de Lei 2630/2020, a PL das Fake News, e afirma “democracia está sob ataque no Brasil”.

“O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. O PL 2630/2020 dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia”, diz.

Definida como “uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil”, o aplicativo ataca o projeto de lei enviado em 2020 de autoria do senador Alessandro Vieira, na época do Psdb.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na mensagem enviada pelo Telegram, é dito que o PL permite que o governo limite o que pode ser dito online ao forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera “inaceitáveis”.

Segundo o aplicativo, o projeto de lei é desnecessário pois o Brasil já possui leis para lidar com as atividades criminosas que o PL pretende abranger, inclusive aqueles de ataques contra a democracia.

A mensagem termina dizendo que os usuários podem falar com os deputados por meio do próprio Telegram, ou outras redes sociais para evitar que o projeto seja aprovado. “Os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre”.

Em tramitação desde 2020, o PL recebeu status de urgência em abril e deveria ter sido votado na última semana, mas foi adiada por uma possibilidade forte de ter sido recusada pelo congresso.