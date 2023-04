No Ceará, Dino diz que grupos nazistas no Telegram estão "na base" de ataques em escolas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou que a presença de grupos nazistas e neonazistas no aplicativo de mensagens Telegram são a base dos casos de violência nas escolas ocorridas durante as últimas semanas. Na tarde desta quarta-feira, 26, o aplicativo foi suspenso pela Justiça em todo o Brasil após não entregar à Polícia Federal todos os dados sobre grupos neonazistas no app pedidos pela corporação.

Sobre o assunto CPMI dos atos golpistas: comissão proposta por André Fernandes é criada no Congresso

Bolsonaro diz à PF que postou vídeo sem querer e admite derrota para Lula como "fato consumado"

"A Polícia Federal pediu e o Poder Judiciário deferiu que o Telegram seja multado em R$ 1 milhão por dia e haja suspensão temporária das atividades, exatamente porque há agrupamentos lá denominados frentes e movimentos antissemitas atuando nessas redes e sabemos que isso está na base da violência contra as nossa crianças e adolescentes", afirmou Dino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro participou do lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania no Palácio da Abolição, ao lado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Sobre o assunto Sarto diz que Fortaleza 'carrega a saúde do Ceará nas costas' e cobra Elmano sobre hospitais

Como votaram deputados do Ceará sobre a urgência para o PL das Fake News

Comissão aprova recursos para piso da enfermagem e reajuste de servidores

Cearense se torna réu por atos golpistas e STF decide se aceita denúncia contra mais um

Funcionário da gestão Valim acusa vice-prefeito de usar verba pública para pagar "gogo boys"

Tags