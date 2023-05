Mais 4 cearenses começam a ser julgados por atos golpistas e podem virar réus no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a decidir se aceita as denúncias contra mais 250 acusados pelos atos golpistas contra as sedes dos três poderes, em 8 de janeiro, em Brasília. Na nova leva há quatro cearenses, três mulheres e um homem. As idades variam de 23 a 56 anos.

Kelson de Souza Lima, 29 anos (nascimento 23/3/1994)

Lucimar Franklin Soares de Siqueira, 56 anos (10/2/1967)

Maria Vitória Mesquita da Costa, 23 anos (5/5/2000)

Natalia Santos Oliveira, 35 anos (24/6/1987)

Até o momento, o STF tornou réus 550 denunciados, inclusive dois cearenses:

Alexandre Magno da Silva Ferreira, de 33 anos (22/4/1990)

Francisca Hildete Ferreira, de 60 anos (22/8/1962)

Com a nova leva, chega a 800 o número de denúncias analisadas no Supremo. A Procuradoria Geral da República (PGR) moveu representação contra 1,3 mil acusados de envolvimento nos ataques golpistas.

O julgamento virtual foi iniciado à meia-noite desta terça-feira, 9, e será finalizado na segunda-feira, 15. Na modalidade virtual, os ministros depositam os votos em um sistema eletrônico e não há deliberação presencial.

O primeiro voto foi proferido pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, que se manifestou a favor das acusações pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado e incitação ao crime.

Se a maioria dos ministros aceitar as denúncias, os acusados passarão a responder a uma ação penal e se tornam réus no processo, podendo ser condenados ou absolvidos ao final da tramitação.

