Ex-deputado David Miranda morre aos 37 anos no Rio de Janeiro

O ex-parlamentar estava internado há mais de nove meses por conta de uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal

O ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ) morreu nesta terça-feira, 9, após nove meses de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal. Ele morreu um dia antes de completar 38 anos.

O anúncio foi feito pela manhã pelo jornalista americano Glenn Greenwald, marido do ex-deputado. “Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos”, disse. A causa da morte não foi informada.



“A vida de David foi extraordinária em todos os aspectos. Sua mãe morreu quando ele tinha 5 anos, deixando-o órfão em Jacarezinho. Mas uma vizinha linda e compassiva, Dona Eliane, acolheu-o apesar de ter 4 filhos de sua própria e profunda pobreza, tornou-se sua mãe, deu-lhe uma chance de vida”, afirma ainda Greenwald.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

David Miranda estava internado desde 6 de agosto do ano passado, em um hospital do Rio de Janeiro, por conta de um quadro grave de infecção no sistema gastrointestinal. Por conta da situação de saúde, o ex-deputado acabou renunciando em setembro da candidatura à reeleição.

Eleito como suplente pelo Psol na eleição de 2018, Miranda acabou sendo efetivado na bancada do Rio de Janeiro na Câmara logo no primeiro ano de mandato, após o ex-deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) deixar o País.