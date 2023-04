Elmano diz que prisão de Carlomano prova que "as instituições estão funcionando"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que a prisão do prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques, é um sinal de que as instituições de Segurança Pública estão funcionando. O prefeito de Pacatuba foi preso na manhã desta terça, 18, durante a Operação Polímata, responsável por investigar a contratação de fornecedores para prestar serviços distintos que exigiram uma extensão de conhecimentos e estrutura operacional.

“O Ministério Público tem autonomia, a Polícia tem autonomia, eu não conheço as acusações e penso que isso tem que ser garantido, autonomia das instituições funcionarem normalmente”, disse em entrevista ontem ao O POVO, após participar de reunião com o presidente Lula (PT).

Elmano reforçou que o governo não tem nenhuma interferência na investigação e acrescentou que o prefeito Carlomano e os oito secretários devem apresentar as devidas explicações sobre as acusações. “Nós não temos nenhum tipo de interferência para subentender, muito pelo contrário, se o Carlomano me apoiou e as instituições estão funcionando, significa que nós, de maneira nenhuma, interferimos na autonomia da nossa Polícia, do Poder judiciário, ao contrário, absoluto respeito ao trabalho dessas instituições”, finalizou.

Carlomano Marques, prefeito de Pacatuba e oito secretários foram presos na manhã de ontem após denúncias de corrupção. Por meio da Operação Polímata, foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão nos municípios de Pacatuba, Caucaia, Fortaleza, Horizonte e Iguatu. Foram apreendidos cerca de R$ 400 mil em dinheiro e três carros de luxo. Os funcionários foram afastados das funções por 180 dias.

