Prefeito Carlomano é internado após ser preso e está no hospital sob escolta policial

O prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques, foi internado nesta terça-feira, 18, num hospital de Fortaleza, após ter mandado de prisão contra ele cumprido em operação do Ministério Público Estadual (MPCE). O prefeito deu entrada, com escolta policial, numa unidade hospitalar. Ele teria passado mal ao ser abordado em uma residência por agentes que cumpriam a ordem judicial.

Além de Carlomano, oito secretários e outros funcionários da administração municipal foram presos. A operação Polímata investiga dispensas de licitação em secretarias e órgãos da Prefeitura de Pacatuba, principalmente nos anos de 2021 e 2022. Foram identificados pelo menos R$ 19 milhões em despesas sem licitação para atividades diversas, segundo o MPCE.

Procurada pelo O POVO, a defesa do prefeito, representada pelo advogado Leandro Vasques, confirmou a internação e informou que só irá se pronunciar sobre as acusações “após o amplo e irrestrito acesso ao conteúdo investigativo, o qual já solicitamos ao Tribunal de Justiça do Ceará”.

Vasques apontou ainda que expôs aos representantes do MP que cumpriam a ordem judicial que Carlomano precisava ser hospitalizado por reunir algumas comorbidades. Dentre elas cita: “hipertensão, sequelado de AVC, portador de insuficiência cardíaca grave e miocardiopatia isquêmica”.

O advogado reforça que o prefeito “já se encontra internado numa unidade hospitalar à disposição das autoridades, pois sequer reunia cenário favorável a prestar depoimento”. O MPCE explicou que o mandato foi cumprido e que independentemente de onde o prefeito esteja, está preso.

