Sobrinho de Carlomano Marques assumirá prefeitura de Pacatuba após prisão do tio

Após a prisão do prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques (MDB), nesta terça-feira,18, o sobrinho do gestor, o vice Rafael Marques, será empossado como prefeito da cidade na quarta-feira, 19. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Fábio Soares (MDB), o processo para a nomeação de Rafael está sendo agilizado porque “o Município não pode ficar sem ninguém”.

Mais informações ao vivo:

De acordo com o vereador Ênio Medeiros (PDT), o vice-prefeito dialoga melhor com a população e com os vereadores da casa.“O prefeito já tem uma idade avançada e o vice é um menino novo, que é quem realmente está à frente da Prefeitura, então, meu contato sempre aqui foi com o vice-prefeito”, disse. E completou: "A aprovação do vice-prefeito aqui é, do meu ponto de vista, bem maior que a do próprio prefeito. Eu espero que ele tome a ‘par aí e bote’ as coisas pra frente”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça e Crimes contra a Administração Pública (Procap), junto à Polícia Civil, realizou a Operação Polímata na manhã desta terça-feira, 18. A ação resultou no cumprimento de 23 mandados de prisão contra 23 pessoas. Dentre os presos estão o prefeito da cidade, Carlomano Marques, os secretários do Desenvolvimento Agrário; Saúde; Infraestrutura e Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico; Cultura; Assistência Social; Educação; e Segurança, Defesa Civil e Patrimonial. Além desses, foram presos também os membros do Gabinete do prefeito e da Procuradoria Geral do Município, bem como os representantes de empresas fornecedoras ligadas à Prefeitura por meio de contratos firmados com dispensa de licitação.

Os servidores públicos foram afastados de suas funções por 180 dias.

A Operação Polímata tem como principal objetivo investigar dispensas de licitação em secretarias e órgãos da Prefeitura de Pacatuba, especificamente nos anos de 2021 e 2022. Segundo o Ministério Público, o nome da operação vem o grego Polymaths, que significa “aquele que aprendeu muito”.

A expressão é utilizada para qualificar um indivíduo que possui domínio em diversas áreas de conhecimento. A investigação trata exatamente de fornecedores contratados para prestar serviços distintos que exigiram uma extensão de conhecimentos e estrutura operacional, o que não foi identificado durante as investigações.

Sobre o assunto 'Há exageros na maneira de interpretar', diz Amorim sobre critica da Casa Branca a fala de Lula

Comissão marca para 3 de maio votação do parecer do Bolsa Família

Cármen Lúcia será relatora de denúncia da PGR contra Moro por calulinar Gilmar

Camilo diz que aprovação da Taxa do Lixo foi "um erro" e sugere "reavaliação"

Tags