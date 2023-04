Eduardo Bolsonaro xinga e ameaça deputado petista: "Te enfio a mão na cara"; veja vídeo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) xingou e partiu para cima de Dionilso Marcon (PT-RS), que havia dito momentos antes que a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a campanha presidencial de 2018, foi “fake” e “não teve sangue”. A confusão aconteceu nesta quarta, 19.

A discussão ocorreu em uma sessão na Câmara dos Deputados e se iniciou após as críticas de Marcon, Exaltado, Bolsonaro o chamou de “viado” e “filho da puta”. “Seu viado, quis me tirar do sério e conseguiu”, criticou. “Tu tá maluco, vocês tentaram matar meu pai, filho da p**. Está achando que está na internet? Te enfio a mão na cara e perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem”, continuou, continuou.

Em seu twitter, Eduardo Bolsonaro publicou o vídeo do acontecimento e justificou o ataque ao deputado do PT. “Só eu, minha família e os mais próximos sabemos pelo o que passamos”, escreveu.

Só eu, minha família e os mais próximos sabemos pelo o que passamos. É inaceitável baixar a cabeça para deboche com a tentativa de assassinato de meu pai chamando o fato de falso, de ter sangrado pouco



Meu mandato não estar acima da honra de meu pai, com ele vou até a morte pic.twitter.com/9Tdjh7Dkyn — Eduardo Bolsonaro

“É inaceitável baixar a cabeça para deboche com a tentativa de assassinato de meu pai chamando o fato de falso, de ter sangrado pouco. Meu mandato não está acima da honra de meu pai, com ele vou até a morte”, finalizou.

Em seguida, durante discurso no plenário, Dionilso Marcon criticou a posta de Eduardo e anunciou que o PT entrará com ação no Conselho de Ética da Câmara contra o filho de Jair Bolsonaro, por quebra de decoro.

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) também comentou sobre o assunto e repudiou as ações de Bolsonaro. “Lamentável! Falas homofóbicas, misóginas e extremamente violentas”, escreveu.

URGENTE! Vídeo completo do Eduardo Bolsonaro ameaçando um deputado , dizendo “E se eu enfiasse uma faca no seu bucho” e partindo pra briga ! Lamentável! Falas homofóbicas, misóginas é extremamente violentas … pic.twitter.com/NLExIDtbcR — Duda Salabert (@DudaSalabert) April 19, 2023

